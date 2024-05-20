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Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО

Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ

Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО

Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО, сообщает Минфин РФ. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:06+0300

2024-05-20T18:06+0300

2024-05-20T18:06+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО, сообщает Минфин РФ."В программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)", - говорится в сообщении.Также из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников и увеличен до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита на приобретение в моногородах жилья на вторичном рынке жилья.

https://1prime.ru/20240520/usloviya-848341284.html

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ипотека, сво