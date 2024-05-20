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Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО
Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО, сообщает Минфин РФ. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T18:06+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО, сообщает Минфин РФ."В программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)", - говорится в сообщении.Также из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников и увеличен до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита на приобретение в моногородах жилья на вторичном рынке жилья.
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ипотека, сво
Кабмин, ипотека, СВО
18:06 20.05.2024
 
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО

Кабмин распространил дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО, сообщает Минфин РФ.
"В программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)", - говорится в сообщении.
Также из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников и увеличен до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита на приобретение в моногородах жилья на вторичном рынке жилья.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке
17:52
 
КабминипотекаСВО
 
 
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