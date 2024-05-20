https://1prime.ru/20240520/iran-848340699.html
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
Комиссия для расследования крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси создана в Иране, ее сформировал глава генштаба Вооруженных сил страны Мохаммад | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:39+0300
2024-05-20T17:39+0300
2024-05-20T17:39+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Комиссия для расследования крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси создана в Иране, ее сформировал глава генштаба Вооруженных сил страны Мохаммад Багери. Об этом сообщает агентство Tasnim."Глава генерального штаба вооруженных сил поручил высокопоставленной комиссии... расследовать масштабы и причины крушения вертолета президента", - передает издание.Tasnim добавляет, что комиссия уже прибыла на место трагедии.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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иран, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
Tasnim: глава генштаба Ирана создал комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Комиссия для расследования крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси создана в Иране, ее сформировал глава генштаба Вооруженных сил страны Мохаммад Багери. Об этом сообщает агентство Tasnim.
"Глава генерального штаба вооруженных сил поручил высокопоставленной комиссии... расследовать масштабы и причины крушения вертолета президента", - передает издание.
Tasnim добавляет, что комиссия уже прибыла на место трагедии.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана