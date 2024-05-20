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Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен
Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен - 20.05.2024, ПРАЙМ
Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T21:30+0300
2024-05-20T21:30+0300
2024-05-20T21:30+0300
иск
арбитражный суд
вэб
euroclear bank
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд в октябре. В нем было заявлено требование о взыскании с ответчика около 297,2 миллиона долларов (более 26,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Более подробно основания исковых требований не сообщались. Третьими лицами к делу были привлечены АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий" и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр". Другие подробности, в том числе итоговая сумма взыскания, неизвестны, так как почти с самого начала разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. По этой же причине решение суда не опубликовано. С 2022 года иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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иск, арбитражный суд, вэб, euroclear bank
иск, арбитражный суд, ВЭБ, Euroclear Bank
Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен
Суд в Москве полностью удовлетворил иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд в октябре. В нем было заявлено требование о взыскании с ответчика около 297,2 миллиона долларов (более 26,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Более подробно основания исковых требований не сообщались.
Третьими лицами к делу были привлечены АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий" и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр".
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа
Другие подробности, в том числе итоговая сумма взыскания, неизвестны, так как почти с самого начала разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. По этой же причине решение суда не опубликовано.
С 2022 года иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.