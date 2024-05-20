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Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен

Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен - 20.05.2024, ПРАЙМ

Иск ВЭБа к бельгийскому Euroclear Bank полностью удовлетворен

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T21:30+0300

2024-05-20T21:30+0300

2024-05-20T21:30+0300

иск

арбитражный суд

вэб

euroclear bank

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд в октябре. В нем было заявлено требование о взыскании с ответчика около 297,2 миллиона долларов (более 26,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Более подробно основания исковых требований не сообщались. Третьими лицами к делу были привлечены АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий" и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр". Другие подробности, в том числе итоговая сумма взыскания, неизвестны, так как почти с самого начала разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. По этой же причине решение суда не опубликовано. С 2022 года иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://1prime.ru/20240503/sud-847894015.html

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