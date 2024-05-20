Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240520/ispytaniya-848326230.html
Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков
Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков - 20.05.2024, ПРАЙМ
Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков
Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:37+0300
2024-05-20T12:58+0300
политика
сша
ядерные испытания
новости
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Министерство энергетики США провело 34-й "подкритический эксперимент" на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Эксперимент не нарушает мораторий на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Полученные данные будут использованы для улучшения имитационной модели, которая используется для проверки безопасности, надежности и эффективности ядерного арсенала США."Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем. Наша позиция прежняя: до тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики. Президент Путин об этом неоднократно говорил", — заявил замглавы внешнеполитического ведомства страны.Дипломат также добавил, что такого рода испытания являются проверкой работоспособности системы и узлов ядерного арсенала США. Кроме того, время от времени появляются сигналы о возможностях дальнейшего развития американского ядерного арсенала.
https://1prime.ru/20240518/eksperiment-848294376.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed7c77708249e283a4b3bdce8ee10fbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ядерные испытания, новости, сергей рябков
Политика, США, ядерные испытания, Новости, Сергей Рябков
12:37 20.05.2024 (обновлено: 12:58 20.05.2024)
 
Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков

Рябков: РФ следит за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в США

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фотохост БРИКС
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Министерство энергетики США провело 34-й "подкритический эксперимент" на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Эксперимент не нарушает мораторий на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Полученные данные будут использованы для улучшения имитационной модели, которая используется для проверки безопасности, надежности и эффективности ядерного арсенала США.
"Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем. Наша позиция прежняя: до тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики. Президент Путин об этом неоднократно говорил", — заявил замглавы внешнеполитического ведомства страны.
Дипломат также добавил, что такого рода испытания являются проверкой работоспособности системы и узлов ядерного арсенала США. Кроме того, время от времени появляются сигналы о возможностях дальнейшего развития американского ядерного арсенала.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
США провели эксперимент на ядерном полигоне в Неваде
18 мая, 06:12
 
ПолитикаСШАядерные испытанияНовостиСергей Рябков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала