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Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков

Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков - 20.05.2024, ПРАЙМ

Москва следит за испытаниями на ядерном полигоне в Неваде, заявил Рябков

Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:37+0300

2024-05-20T12:37+0300

2024-05-20T12:58+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Министерство энергетики США провело 34-й "подкритический эксперимент" на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Эксперимент не нарушает мораторий на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Полученные данные будут использованы для улучшения имитационной модели, которая используется для проверки безопасности, надежности и эффективности ядерного арсенала США."Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем. Наша позиция прежняя: до тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики. Президент Путин об этом неоднократно говорил", — заявил замглавы внешнеполитического ведомства страны.Дипломат также добавил, что такого рода испытания являются проверкой работоспособности системы и узлов ядерного арсенала США. Кроме того, время от времени появляются сигналы о возможностях дальнейшего развития американского ядерного арсенала.

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сша, ядерные испытания, новости, сергей рябков