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Кингисеппский машиностроительный завод создаст 199 катеров для МЧС

Кингисеппский машиностроительный завод создаст 199 катеров для МЧС - 20.05.2024, ПРАЙМ

Кингисеппский машиностроительный завод создаст 199 катеров для МЧС

Военно-промышленный холдинг KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T19:25+0300

2024-05-20T19:25+0300

2024-05-20T19:25+0300

производство

катера

мчс

kmz

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей, сообщил директор холдинга Михаил Даниленко. "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ в рамках 4 контрактов. Общая сумма заказа – 2,76 миллиарда рублей", - сказал Даниленко интернет-порталу "Новый проспект". Он пояснил, что в рамках контрактов KMZ построит катера трех видов. В том числе, прогулочные катера ПК-500, патрульные катера РПК-640 и несколько патрульных катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). Судостроительное подразделение КМЗ специализируется на создании катеров специального назначения. Большинство серийно изготавливаемых маломерных судов ​производятся из нескольких материалов: металла, пластика, морского алюминия. Основа портфеля проектов — это катера, имеющие длину от 5 до ​16 метров. Под судостроение в рамках КМЗ отведены две производственных площадки, общая площадь которых превышает 12 тысяч квадратных метров. Они находятся в Петергофе и в поселке Назия в Ленобласти.

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производство, катера, мчс, kmz