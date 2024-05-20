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В Совфеде рассказали, когда новые банки зайдут в Херсонскую область

В Совфеде рассказали, когда новые банки зайдут в Херсонскую область - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали, когда новые банки зайдут в Херсонскую область

Крупные торговые сети и новые кредитные учреждения зайдут в Херсонскую область после нормализации оперативной обстановки. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T08:27+0300

2024-05-20T08:27+0300

2024-05-20T08:27+0300

экономика

херсонская область

банки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Крупные торговые сети и новые кредитные учреждения зайдут в Херсонскую область после нормализации оперативной обстановки. Об этом сообщил агентству РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. "Заход крупных торговых сетей и новых банков в Херсонскую область случится, как только нормализуется оперативная обстановка. Именно она должна позволить развиваться региону в полную силу", — сказал он. Кастюкевич отметил, что появление крупных торговых сетей, маркетплейсов, развитой банковской системы предполагает и соответствующую инфраструктуру. По его словам, как только станет возможным создание и безопасное функционирование такой системы на территории области, "все остальное не заставит себя ждать". Сенатор подчеркнул, чтороцесс интеграции остановить невозможно, "так что в любом случае они будут заходить". В сентябре 2022 года в Херсонской области прошел референдум о вхождении в состав России. Более 87,05 процента голосовавших выступили за.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителем региона договор о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал закон о ратификации договора о принятии Херсонской области в состав России.

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херсонская область

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херсонская область, банки