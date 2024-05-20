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Хуснуллин назвал условие для запуска предприятий в новых регионах

Хуснуллин назвал условие для запуска предприятий в новых регионах - 20.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин назвал условие для запуска предприятий в новых регионах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости заявил, что ключевая задача в новых регионах - запуск предприятий, а без финансовой системы это... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:03+0300

2024-05-20T10:03+0300

2024-05-20T10:03+0300

экономика

марат хуснуллин

новые регионы рф

предприятия

финансы

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости заявил, что ключевая задача в новых регионах - запуск предприятий, а без финансовой системы это невозможно, поэтому российские банки уже "начинают финансировать"."У нас напрямую (в новых регионах РФ - ред.) работает ПСБ больше всех, да. Но у нас другие банки, пока даже не открывая уже офисов, начинают финансировать новые территории. И, конечно же, для нас сейчас ключевая задача – это запуск экономики, это запуск предприятий. Потому что, если не будут предприятия работать, мы только на бюджетных деньгах далеко не уедем. Поэтому мы должны запустить предприятия, создать условия, чтобы работали предприятия. А без финансовой системы предприятия запустить невозможно", - заявил Хуснуллин.ПСБ на сегодняшний день является единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В начале мая глава Сбербанка Герман Греф заявил РИА Новости, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения.

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марат хуснуллин, новые регионы рф, предприятия, финансы