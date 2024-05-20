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В Крыму предъявят ущерб Украине за обстрелы полуострова

В Крыму предъявят ущерб Украине за обстрелы полуострова - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму предъявят ущерб Украине за обстрелы полуострова

В Крыму проведут оценку ущерба, который нанес полуострову обстрелами киевский режим. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:17+0300

2024-05-20T09:17+0300

2024-05-20T09:42+0300

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. В Крыму проведут оценку ущерба, который нанес полуострову обстрелами киевский режим. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму", — сказал он.Константинов подчеркнул, что сумма ущерба от атак, которым подвергается полуостров, "как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате. Он также отметил, что систематическими попытками атаковать Крым, киевский режим только усиливает уверенность в том, что установка по взысканию ущерба абсолютно верна. "И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — заключил Константинов.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

https://1prime.ru/20240515/krym-848188253.html

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крым, украина, ущерб