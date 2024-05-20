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Fesco оценила рост контейнерного рынка России
Fesco оценила рост контейнерного рынка России - 20.05.2024, ПРАЙМ
Fesco оценила рост контейнерного рынка России
Российский контейнерный рынок по итогам января-апреля 2024 года вырос на 11,4% в годовом выражении и составил 2,176 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе | 20.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-апреля 2024 года вырос на 11,4% в годовом выражении и составил 2,176 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России с января по апрель 2024 года вырос на 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, до 2,176 миллиона TEU", - говорится в сообщении группы в официальном Telegram-канале. Там отметили, что импорт за 4 месяца текущего года вырос на 7% и составил 935 тысяч TEU, экспорт - на 12%, до 604 тысяч TEU, транзит увеличился на 20%, до 198 тысяч TEU. Внутренние контейнерные перевозки увеличились на 16% к январю-апрелю 2023 года и составили 439 тысяч TEU. Контейнерный рынок России в апреле текущего года вырос на 8% в годовом выражении и составил 574 тысяч TEU. "Драйвером роста остаются контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербург", - заключили в Fesco. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Fesco управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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россия, fesco, контейнеры, новости
Экономика, РОССИЯ, FESCO, Контейнеры, Новости
Fesco оценила рост контейнерного рынка России
Fesco: контейнерный рынок России за 4 месяца вырос на 11%, до почти 2,2 млн TEU
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-апреля 2024 года вырос на 11,4% в годовом выражении и составил 2,176 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе Fesco.
"По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России с января по апрель 2024 года вырос на 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, до 2,176 миллиона TEU", - говорится в сообщении группы в официальном Telegram-канале.
Там отметили, что импорт за 4 месяца текущего года вырос на 7% и составил 935 тысяч TEU, экспорт - на 12%, до 604 тысяч TEU, транзит увеличился на 20%, до 198 тысяч TEU. Внутренние контейнерные перевозки увеличились на 16% к январю-апрелю 2023 года и составили 439 тысяч TEU.
Контейнерный рынок России в апреле текущего года вырос на 8% в годовом выражении и составил 574 тысяч TEU.
"Драйвером роста остаются контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербург", - заключили в Fesco.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Fesco управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.