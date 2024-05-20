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Чиновница "заселилась" в колонию на 8,5 лет за получение взятки квартирой

Чиновница "заселилась" в колонию на 8,5 лет за получение взятки квартирой - 20.05.2024, ПРАЙМ

Чиновница "заселилась" в колонию на 8,5 лет за получение взятки квартирой

Бывшую замглавы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Зинаида Анпилова приговорили к 8,5 годам колонии за получение взятки в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:39+0300

2024-05-20T18:39+0300

2024-05-20T18:41+0300

суд

взятка

коррупция

белгород

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БЕЛГОРОД, 20 мая – ПРАЙМ. Бывшую замглавы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Зинаида Анпилова приговорили к 8,5 годам колонии за получение взятки в виде квартиры, указывает СУСК России по региону. Уточняется, что судимость происходила по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Взятка была получена во время выполнения обязанностей заместителя главы администрации городского округа – начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа. "Следствием и судом установлено, что… осенью 2020 года получила от генерального директора строительной организации в качестве незаконного вознаграждения двухкомнатную квартиру стоимостью свыше 3,8 миллиона рублей в новом многоквартирном доме в городе Старый Оскол за оказание содействия в беспрепятственном заключении данной фирмой договоров аренды муниципальных земельных участков и общее покровительство по службе…", — указывается в публикации.СУСК России по региону отметило, что Анпилову приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима.Помимо срока, Анпиловой назначили штраф в размере более 19 миллионов рублей и запретили в течение десяти лет работать на государственной службе.Региональная прокуратура подчеркнула, что обвиняемая оформила квартиру на сына, чтобы скрыть преступление.

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суд, взятка, коррупция, белгород