https://1prime.ru/20240520/kosmos-848312385.html
СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе
СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе - 20.05.2024, ПРАЙМ
СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе
Голосование в СБ ООН по проекту резолюции Российской Федерации о предотвращении гонки вооружений в космосе пройдет в понедельник в 15.00 (22.00 мск). | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T05:39+0300
2024-05-20T05:39+0300
2024-05-20T05:44+0300
политика
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Голосование в СБ ООН по проекту резолюции Российской Федерации о предотвращении гонки вооружений в космосе пройдет в понедельник в 15.00 (22.00 мск). Российская Федерация ранее предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Проект резолюции, предложенный Россией, помимо прочего, предлагает всем государствам принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. В то же время в текст резолюции содержит к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Также резолюция предлагает добиваться путем переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, которые поддаются надежной проверке и имеют обязательную юридическую силу. Вместе с тем резолюция подтверждает обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать эту договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, которые несут ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения. При этом документ подтверждает обязательство государств не устанавливать оружие массового поражения на небесных телах и не размещать его в космическом пространстве каким-либо другим способом.
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сб оон, резолюция, вооружение, космос
Политика, СБ ООН, резолюция, вооружение, космос
СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе
СБ ООН проголосует по резолюции РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Голосование в СБ ООН по проекту резолюции Российской Федерации о предотвращении гонки вооружений в космосе пройдет в понедельник в 15.00 (22.00 мск).
Российская Федерация ранее предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия.
Проект резолюции, предложенный Россией, помимо прочего, предлагает всем государствам принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. В то же время в текст резолюции содержит к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
Также резолюция предлагает добиваться путем переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, которые поддаются надежной проверке и имеют обязательную юридическую силу.
Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе
Вместе с тем резолюция подтверждает обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать эту договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, которые несут ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения. При этом документ подтверждает обязательство государств не устанавливать оружие массового поражения на небесных телах и не размещать его в космическом пространстве каким-либо другим способом.