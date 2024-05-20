https://1prime.ru/20240520/kosmos-848312385.html

СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе

СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе - 20.05.2024, ПРАЙМ

СБ ООН проголосует по резолюции России о гонке вооружений в космосе

Голосование в СБ ООН по проекту резолюции Российской Федерации о предотвращении гонки вооружений в космосе пройдет в понедельник в 15.00 (22.00 мск). | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T05:39+0300

2024-05-20T05:39+0300

2024-05-20T05:44+0300

политика

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вооружение

космос

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Голосование в СБ ООН по проекту резолюции Российской Федерации о предотвращении гонки вооружений в космосе пройдет в понедельник в 15.00 (22.00 мск). Российская Федерация ранее предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Проект резолюции, предложенный Россией, помимо прочего, предлагает всем государствам принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. В то же время в текст резолюции содержит к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Также резолюция предлагает добиваться путем переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, которые поддаются надежной проверке и имеют обязательную юридическую силу. Вместе с тем резолюция подтверждает обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать эту договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, которые несут ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения. При этом документ подтверждает обязательство государств не устанавливать оружие массового поражения на небесных телах и не размещать его в космическом пространстве каким-либо другим способом.

https://1prime.ru/20240516/kosmos-848237879.html

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сб оон, резолюция, вооружение, космос