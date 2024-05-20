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Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе" - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе" - 20.05.2024, ПРАЙМ
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"
Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:06+0300
2024-05-20T14:06+0300
крокус сити холл
минздрав рф
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов."В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал он.Кузнецов добавил, что врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” 22 марта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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крокус сити холл, минздрав рф, пострадавшие
Крокус сити холл, Минздрав РФ, пострадавшие
14:06 20.05.2024
 
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Минздрав: 6 пострадавших в "Крокусе" остаются в больницах, 2 в тяжелом состоянии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал он.
Кузнецов добавил, что врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” 22 марта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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Крокус сити холлМинздрав РФпострадавшие
 
 
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