https://1prime.ru/20240520/krokus-848329036.html
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе" - 20.05.2024, ПРАЙМ
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"
Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:06+0300
2024-05-20T14:06+0300
2024-05-20T14:06+0300
крокус сити холл
минздрав рф
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов."В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал он.Кузнецов добавил, что врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” 22 марта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
https://1prime.ru/20240519/arest-848308813.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_35d878d4bf3393b9b62b694e396cf1ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, минздрав рф, пострадавшие
Крокус сити холл, Минздрав РФ, пострадавшие
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"
Минздрав: 6 пострадавших в "Крокусе" остаются в больницах, 2 в тяжелом состоянии
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал он.
Кузнецов добавил, что врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” 22 марта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста