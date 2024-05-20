https://1prime.ru/20240520/krokus-848329036.html

Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе" - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:06+0300

2024-05-20T14:06+0300

2024-05-20T14:06+0300

крокус сити холл

минздрав рф

пострадавшие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" остаются в болницах, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов."В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал он.Кузнецов добавил, что врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” 22 марта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.

https://1prime.ru/20240519/arest-848308813.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, минздрав рф, пострадавшие