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Лавров обсудил с главой МИД Китая вопросы развития ШОС
Лавров обсудил с главой МИД Китая вопросы развития ШОС - 20.05.2024, ПРАЙМ
Лавров обсудил с главой МИД Китая вопросы развития ШОС
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Астане со своим китайским коллегой Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:21+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Астане со своим китайским коллегой Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны отметили растущий авторитет организации в мировых и региональных делах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых и региональных делах", — сказано в сообщении.Отмечается, что Москва останется приверженной принципу "одного Китая" и в ходе встречи стороны единодушно осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела КНР в тайваньском вопросе. "В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность "президента" Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу "одного Китая", — говорится в сообщении.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что Москва расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Кроме того, согласно сообщению, Лавров в ходе встречи с Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию конфликта на Украине. Он приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции с равноправным участием Москвы и Киева, а также с учетом интересов России.
https://1prime.ru/20240520/putin-848327249.html
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россия, китай, лавров
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЛАВРОВ
Лавров обсудил с главой МИД Китая вопросы развития ШОС
Лавров на встрече с Ван И в Астане обсудил вопросы развития ШОС
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Астане со своим китайским коллегой Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны отметили растущий авторитет организации в мировых и региональных делах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых и региональных делах", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Москва останется приверженной принципу "одного Китая" и в ходе встречи стороны единодушно осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела КНР в тайваньском вопросе.
"В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность "президента" Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу "одного Китая", — говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что Москва расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Кроме того, согласно сообщению, Лавров в ходе встречи с Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию конфликта на Украине. Он приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции с равноправным участием Москвы и Киева, а также с учетом интересов России.
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