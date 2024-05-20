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Минфин Турции заявил об остановке падения курса лиры

Минфин Турции заявил об остановке падения курса лиры - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минфин Турции заявил об остановке падения курса лиры

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:21+0300

2024-05-20T11:21+0300

2024-05-20T11:21+0300

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СТАМБУЛ, 20 мая - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. "Турецкая лира больше не будет падать в стоимости. Доверие к ней возросло", - заявил Шимшек в эфире телеканала TRT Haber. По его словам, дефицит внешней торговли Турции снижается, проблем с источниками финансов нет. "На данный момент в Турции много иностранной валюты, в то время как необходимость в ней снижается, в страну ввозят избыточное количество валюты", - добавил министр. Он также призвал экспортеров Турции не волноваться, так как власти продолжат оказывать им всяческую поддержку. Стоимость турецкой лиры к доллару в марте обновила исторический минимум, впервые преодолев уровень в 32 лиры за доллар. Сейчас лира торгуется на уровне 32,2 за доллар. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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турция, лира, минфин, новости