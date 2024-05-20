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Как отсудить деньги за подделку с маркетплейса. Инструкция

Как отсудить деньги за подделку с маркетплейса. Инструкция - 20.05.2024, ПРАЙМ

Как отсудить деньги за подделку с маркетплейса. Инструкция

Торговые площадки не являются продавцами товара, а лишь предоставляют комплекс услуг для заключения сделки между реальным продавцом и покупателем. Вся... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T03:03+0300

2024-05-20T03:03+0300

2024-05-20T03:03+0300

маркетплейс

юрист

елена кудерко

эксклюзив

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Торговые площадки не являются продавцами товара, а лишь предоставляют комплекс услуг для заключения сделки между реальным продавцом и покупателем. Вся ответственность за качество и соблюдение прав потребителя лежит на продавце. Как отсудить деньги за проданную подделку, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Недавно москвичке удалось отсудить у интернет-магазина 91,4 тысячи рублей за поддельный стайлер Dyson. На сайте магазина его презентовали как оригинал. Однако получив на руки товар, покупательница поняла, что это подделка. Она обратилась в Роспотребнадзор и в суд. Суд обязал интернет-магазин вернуть ей деньги.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ условиях санкционных ограничений многие производители иностранных товаров на территории РФ не имеют официального представителя (импортера). "Это оживило не новый, но хорошо забытый вид мошенничества – продажу контрафактных товаров. То есть товаров, имеющих этикетку, упаковку, маркировку, не соответствующие действительной информации о производителе, торговой марке (бренде), свойствах товара", - разъясняет Кудерко.К этой же категории относится и товар, реализуемый под торговой маркой (логотипом), схожим до степени смешения с оригиналом. При этом контрафакт нужно отличать от товара оригинального, но ввезенного на территорию России без согласия правообладателя. Весь перечень групп таких разрешенных товаров отражен в Приказе Минпромторга от 21.07.2023 № 2701. По словам адвоката, ранее такой товар юридически приравнивался к контрафактному.В случае покупки подделки покупатель вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возмещение морального вреда и убытков. Одновременно покупатель вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, если продавец гарантировал при продаже, что товар изготовлен уполномоченным заводом-изготовителем и является оригинальным изделием. Также можно обратиться в Роспотребнадзор."Безусловно, при покупке товара на маркетплейсе нужно внимательно проверить, резидентом какой страны является продавец", - поясняет Кудерко. Дело в том, что решение суда в отношении иностранного продавца исполнить значительно сложнее, чем в отношении российской компании. Все действия нужно будет производить по месту нахождения продавца - за пределами России, а это может быть затруднительно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркетплейс, юрист, елена кудерко, эксклюзив