https://1prime.ru/20240520/medosmortr-848319411.html

Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества

Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества

Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:24+0300

2024-05-20T10:24+0300

2024-05-20T10:27+0300

происшествия

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медосмотры

мошенничество

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из смс, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил РИА Новости, что мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам". "При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из смс. Для записи на прием они не требуются", - сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

https://1prime.ru/20240517/moshenniki-848257724.html

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минздрав рф, медосмотры, мошенничество