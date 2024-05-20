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Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества
Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества - 20.05.2024, ПРАЙМ
Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества
Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:24+0300
2024-05-20T10:24+0300
2024-05-20T10:27+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из смс, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил РИА Новости, что мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам". "При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из смс. Для записи на прием они не требуются", - сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.
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минздрав рф, медосмотры, мошенничество
Происшествия, Минздрав РФ, медосмотры, мошенничество
Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества
Минздрав: при записи на медосмотр коды из СМС запрашивают только мошенники
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из смс, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил РИА Новости, что мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам".
"При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из смс. Для записи на прием они не требуются", - сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.
Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись