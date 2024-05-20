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Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев
Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев - 20.05.2024, ПРАЙМ
Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев
Иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, в стране проведут тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины крушения. Об этом... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:23+0300
2024-05-20T13:23+0300
происшествия
дмитрий медведев
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, в стране проведут тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины крушения. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, соответствующую телеграмму представил его секретариат.19 мая на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение, в результате катастрофы никто не выжил.Медведев отметил, что иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату. Он также назвал Раиси мудрым и авторитетным политиком, который преданно служил делу защиты интересов своей страны."Всегда будем помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения, вносящие значимый вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося. В этот тяжелый час передаю слова искреннего сочувствия вам, родным и близким погибших, а также всем гражданам Ирана", - добавил Медведев.
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дмитрий медведев, ибрахим раиси
Происшествия, Дмитрий Медведев, Ибрахим Раиси
13:23 20.05.2024
 
Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев

Медведев уверен, что катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, в стране проведут тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины крушения. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, соответствующую телеграмму представил его секретариат.
19 мая на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение, в результате катастрофы никто не выжил.
Медведев отметил, что иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату. Он также назвал Раиси мудрым и авторитетным политиком, который преданно служил делу защиты интересов своей страны.
"Всегда будем помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения, вносящие значимый вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося. В этот тяжелый час передаю слова искреннего сочувствия вам, родным и близким погибших, а также всем гражданам Ирана", - добавил Медведев.
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ПроисшествияДмитрий МедведевИбрахим Раиси
 
 
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