https://1prime.ru/20240520/medvedev-848327660.html

Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев

Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев - 20.05.2024, ПРАЙМ

Катастрофа вертолета Раиси будет тщательно расследована, заявил Медведев

Иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, в стране проведут тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины крушения. Об этом... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:23+0300

2024-05-20T13:23+0300

2024-05-20T13:23+0300

происшествия

дмитрий медведев

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, в стране проведут тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины крушения. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, соответствующую телеграмму представил его секретариат.19 мая на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение, в результате катастрофы никто не выжил.Медведев отметил, что иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату. Он также назвал Раиси мудрым и авторитетным политиком, который преданно служил делу защиты интересов своей страны."Всегда будем помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения, вносящие значимый вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося. В этот тяжелый час передаю слова искреннего сочувствия вам, родным и близким погибших, а также всем гражданам Ирана", - добавил Медведев.

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дмитрий медведев, ибрахим раиси