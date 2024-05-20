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"Все из-за них". Ближайший партнер Киева резко отказал Брюсселю - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Все из-за них". Ближайший партнер Киева резко отказал Брюсселю

Варшава отказалась принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза о миграции и убежище, так как в Польше и так много украинских беженцев передает агентство РИА... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:00+0300

2024-05-20T14:00+0300

2024-05-20T14:09+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Варшава отказалась принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза о миграции и убежище, так как в Польше и так много украинских беженцев передает агентство РИА Новости.Ранее страны Евросоюза приняли пакт о миграции и убежище, включающий десять правил для приема беженцев. Пакт разрабатывался с 2015 года и после долгих дебатов был одобрен Европарламентом, несмотря на противодействие Польши и Венгрии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦелью пакта является распределение миграционной нагрузки между странами. Если у одной страны слишком много беженцев, другие страны обязаны принять их. Количественные параметры этого "механизма солидарности" определяет Еврокомиссия, говорится в тексте публикации."Мы ни за что не будем платить, нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений, и Европейский союз не наложит на нас никаких квот", — с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.Кроме того, обострился вопрос приема украинских беженцев. В Польше наиболее готовы принимать украинских мигрантов, так как они культурно близки и готовы к интеграции. Однако возрастает недовольство населения этой ситуацией. Так, более 50 процентов поляков выступают за высылку украинцев на родину, отмечается в статье.Ранее в 2022 году польские власти приняли решение о возведении двухсоткилометровой стены на границе с Белоруссией, однако сегодня Варшава намерена бороться с миграцией в целом, учитывая ее финансовое и социально-политическое значение для страны.

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польша, украина, беженцы, новости