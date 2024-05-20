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Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов
Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов
Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:49+0300
2024-05-20T15:49+0300
2024-05-20T16:07+0300
налоги
минфин рф
антон силуанов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.По словам Силуанова, состоялся важный диалог, он также поблагодарил участников встречи за предложения и инициативы."Мы учтем эти результаты при подготовке законопроектов, которые будут внесены в Госдуму. Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем. И будем тоже просить парламент рассмотреть это быстро, в весеннюю сессию, чтобы у бизнеса, у граждан были возможности увидеть это заранее", - сказал Силуанов.
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минфин рф, антон силуанов
Налоги, Минфин РФ, Антон Силуанов
Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
По словам Силуанова, состоялся важный диалог, он также поблагодарил участников встречи за предложения и инициативы.
"Мы учтем эти результаты при подготовке законопроектов, которые будут внесены в Госдуму. Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем. И будем тоже просить парламент рассмотреть это быстро, в весеннюю сессию, чтобы у бизнеса, у граждан были возможности увидеть это заранее", - сказал Силуанов.