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Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов

Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов

Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:49+0300

2024-05-20T15:49+0300

2024-05-20T16:07+0300

налоги

минфин рф

антон силуанов

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.По словам Силуанова, состоялся важный диалог, он также поблагодарил участников встречи за предложения и инициативы."Мы учтем эти результаты при подготовке законопроектов, которые будут внесены в Госдуму. Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем. И будем тоже просить парламент рассмотреть это быстро, в весеннюю сессию, чтобы у бизнеса, у граждан были возможности увидеть это заранее", - сказал Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, антон силуанов