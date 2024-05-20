https://1prime.ru/20240520/miranda-848332899.html
В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи
В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи - 20.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи
Коммерческая эксплуатация новой сети сотовой связи "Миранда" в Крыму и городе федерального значения Севастополь начинается 24 мая, сообщил генеральный директор... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:58+0300
2024-05-20T14:58+0300
2024-05-20T14:59+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Коммерческая эксплуатация новой сети сотовой связи "Миранда" в Крыму и городе федерального значения Севастополь начинается 24 мая, сообщил генеральный директор компании ООО "Миранда-Медиа" Игорь Жижикин. "Мы уже 24 мая запускаем операции по мобильной сети, где начнем предоставлять услуги нашим клиентам", - сказал он на пресс-конференции в Симферополе. По его словам, для клиентов компании будет сохранено безроуминговое пространство на территории всей России: вне зависимости от местонахождения клиента – в Крыму, на Камчатке или Калининграде будут сохраняться одни тарифы. Кроме того, будет действовать услуга переноса номера (от одного к другому оператору). В сети новый оператор будет определяться как "Миранда". Все базовые станции поддерживают стандарт 4G/LTE, который обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет. Сеть на момент запуска обеспечивает устойчивую голосовую связь и передачу данных на территории, где проживает 78% населения полуострова, а также в достопримечательностях Крыма. В планах компании развить к концу года покрытие на полуострове, обеспечив связью 89% населения. Для клиентов разработано множество выгодных тарифов и предложений.
https://1prime.ru/20240520/kompensatsiya-848316497.html
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крым, севастополь, сотовая связь
Экономика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, сотовая связь
В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи
В Крыму и Севастополе с 24 мая заработает новый оператор сотовой связи "Миранда"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Коммерческая эксплуатация новой сети сотовой связи "Миранда" в Крыму и городе федерального значения Севастополь начинается 24 мая, сообщил генеральный директор компании ООО "Миранда-Медиа" Игорь Жижикин.
"Мы уже 24 мая запускаем операции по мобильной сети, где начнем предоставлять услуги нашим клиентам", - сказал он на пресс-конференции в Симферополе.
По его словам, для клиентов компании будет сохранено безроуминговое пространство на территории всей России: вне зависимости от местонахождения клиента – в Крыму, на Камчатке или Калининграде будут сохраняться одни тарифы. Кроме того, будет действовать услуга переноса номера (от одного к другому оператору). В сети новый оператор будет определяться как "Миранда".
Все базовые станции поддерживают стандарт 4G/LTE, который обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет. Сеть на момент запуска обеспечивает устойчивую голосовую связь и передачу данных на территории, где проживает 78% населения полуострова, а также в достопримечательностях Крыма. В планах компании развить к концу года покрытие на полуострове, обеспечив связью 89% населения. Для клиентов разработано множество выгодных тарифов и предложений.
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