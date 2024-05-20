https://1prime.ru/20240520/miranda-848332899.html

В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи

В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму и Севастополе заработает новый оператор сотовой связи

Коммерческая эксплуатация новой сети сотовой связи "Миранда" в Крыму и городе федерального значения Севастополь начинается 24 мая, сообщил генеральный директор... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:58+0300

2024-05-20T14:58+0300

2024-05-20T14:59+0300

экономика

крым

севастополь

сотовая связь

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/52/833265207_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a75d6c69474db376fc63ae59a0cc379.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Коммерческая эксплуатация новой сети сотовой связи "Миранда" в Крыму и городе федерального значения Севастополь начинается 24 мая, сообщил генеральный директор компании ООО "Миранда-Медиа" Игорь Жижикин. "Мы уже 24 мая запускаем операции по мобильной сети, где начнем предоставлять услуги нашим клиентам", - сказал он на пресс-конференции в Симферополе. По его словам, для клиентов компании будет сохранено безроуминговое пространство на территории всей России: вне зависимости от местонахождения клиента – в Крыму, на Камчатке или Калининграде будут сохраняться одни тарифы. Кроме того, будет действовать услуга переноса номера (от одного к другому оператору). В сети новый оператор будет определяться как "Миранда". Все базовые станции поддерживают стандарт 4G/LTE, который обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет. Сеть на момент запуска обеспечивает устойчивую голосовую связь и передачу данных на территории, где проживает 78% населения полуострова, а также в достопримечательностях Крыма. В планах компании развить к концу года покрытие на полуострове, обеспечив связью 89% населения. Для клиентов разработано множество выгодных тарифов и предложений.

https://1prime.ru/20240520/kompensatsiya-848316497.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, сотовая связь