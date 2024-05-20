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Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина - 20.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина
Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина - 20.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина
Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:36+0300
2024-05-20T10:36+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, новости
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
10:36 20.05.2024
 
Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина

Мишустин: развитие сектора МСП остается одной из приоритетных задач правительства

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинНовости
 
 
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