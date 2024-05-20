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Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина

Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина - 20.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина

Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:36+0300

2024-05-20T10:36+0300

2024-05-20T10:36+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.

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россия, михаил мишустин, новости