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Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина
Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина - 20.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина
Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:36+0300
2024-05-20T10:36+0300
2024-05-20T10:36+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.
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Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
Мишустин назвал развитие сектора МСП одной из приоритетных задач кабмина
Мишустин: развитие сектора МСП остается одной из приоритетных задач правительства
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.