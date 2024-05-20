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Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах - 20.05.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах
Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:44+0300
2024-05-20T10:44+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. "Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Выделенные средства пойдут на помощь в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело. "Принятое решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места", – подчеркнул премьер.
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Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах
Мишустин: кабмин выделит 3,75 млрд руб на поддержку предпринимателей в новых регионах
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
"Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Выделенные средства пойдут на помощь в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело.
"Принятое решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места", – подчеркнул премьер.