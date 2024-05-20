Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240520/mishustin-848320624.html
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах - 20.05.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах
Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:44+0300
2024-05-20T10:44+0300
экономика
россия
михаил мишустин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847034739_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_e01090214111a2923fe230cb3fe66184.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. "Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Выделенные средства пойдут на помощь в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело. "Принятое решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места", – подчеркнул премьер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847034739_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_7920591aa8f7c6da42a637220c4cfdd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, новости
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
10:44 20.05.2024
 
Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах

Мишустин: кабмин выделит 3,75 млрд руб на поддержку предпринимателей в новых регионах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
"Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Выделенные средства пойдут на помощь в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело.
"Принятое решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места", – подчеркнул премьер.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала