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Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах

Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах - 20.05.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства на поддержку предпринимателей в новых регионах

Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:44+0300

2024-05-20T10:44+0300

2024-05-20T10:44+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. "Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Выделенные средства пойдут на помощь в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело. "Принятое решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места", – подчеркнул премьер.

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россия, михаил мишустин, новости