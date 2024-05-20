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Мишустин призвал достигнуть технологической независимости в кораблестроении - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал достигнуть технологической независимости в кораблестроении
Мишустин призвал достигнуть технологической независимости в кораблестроении - 20.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал достигнуть технологической независимости в кораблестроении
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно как можно скорее достигнуть технологической независимости в области строительства судов высокого ледового... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:59+0300
2024-05-20T10:59+0300
россия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно как можно скорее достигнуть технологической независимости в области строительства судов высокого ледового класса для Северного морского пути. "Очень важно эту работу завершить как можно быстрее - я имею в виду налаживание собственного выпуска всего необходимого оборудования, агрегатов, ключевых узлов. И достигнуть технологической независимости в этой сфере. Это очень важный элемент. Надеюсь, что с коллегами из ОСК мы будем этих целей достигать", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, где среди прочих вопросов обсуждалась ситуация со строительством судов для Северного морского пути.
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россия, михаил мишустин, кораблестроение, новости
РОССИЯ, Михаил Мишустин, кораблестроение, Новости
10:59 20.05.2024
 
Мишустин призвал достигнуть технологической независимости в кораблестроении

Мишустин: важно скорее достигнуть технологической независимости в сфере кораблестроения

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно как можно скорее достигнуть технологической независимости в области строительства судов высокого ледового класса для Северного морского пути.
"Очень важно эту работу завершить как можно быстрее - я имею в виду налаживание собственного выпуска всего необходимого оборудования, агрегатов, ключевых узлов. И достигнуть технологической независимости в этой сфере. Это очень важный элемент. Надеюсь, что с коллегами из ОСК мы будем этих целей достигать", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, где среди прочих вопросов обсуждалась ситуация со строительством судов для Северного морского пути.
 
РОССИЯМихаил МишустинкораблестроениеНовости
 
 
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