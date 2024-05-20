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Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:31+0300
2024-05-20T13:31+0300
2024-05-20T13:31+0300
происшествия
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михаил мишустин
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - сказал глава правительства.По его словам, Раиси всю жизнь служил Ирану. Кроме того, Мишустин отметил большой вклад иранского лидера в укрепление дружеских отношений с Россией.
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иран, михаил мишустин, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, Михаил Мишустин, Ибрахим Раиси
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси: большая потеря для Ирана
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - сказал глава правительства.
По его словам, Раиси всю жизнь служил Ирану. Кроме того, Мишустин отметил большой вклад иранского лидера в укрепление дружеских отношений с Россией.
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами