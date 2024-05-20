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Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:31+0300

2024-05-20T13:31+0300

2024-05-20T13:31+0300

происшествия

иран

михаил мишустин

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - сказал глава правительства.По его словам, Раиси всю жизнь служил Ирану. Кроме того, Мишустин отметил большой вклад иранского лидера в укрепление дружеских отношений с Россией.

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иран

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иран, михаил мишустин, ибрахим раиси