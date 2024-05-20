Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240520/mishustin-848327901.html
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:31+0300
2024-05-20T13:31+0300
происшествия
иран
михаил мишустин
ибрахим раиси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5dc19ad47e08723b89e8868ba4f2491f.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - сказал глава правительства.По его словам, Раиси всю жизнь служил Ирану. Кроме того, Мишустин отметил большой вклад иранского лидера в укрепление дружеских отношений с Россией.
https://1prime.ru/20240517/kabmin-848292802.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6a5fcda43a229175698ab1b94d7e12e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, михаил мишустин, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, Михаил Мишустин, Ибрахим Раиси
13:31 20.05.2024
 
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси: большая потеря для Ирана

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - сказал глава правительства.
По его словам, Раиси всю жизнь служил Ирану. Кроме того, Мишустин отметил большой вклад иранского лидера в укрепление дружеских отношений с Россией.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
17 мая, 21:52
 
ПроисшествияИРАНМихаил МишустинИбрахим Раиси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала