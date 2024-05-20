https://1prime.ru/20240520/moldaviya-848342332.html

В Молдавии начались штабные учения НАТО

В Молдавии начались штабные учения НАТО - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии начались штабные учения НАТО

Штабные учения НАТО Regex 2024 начались в Молдавии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:18+0300

2024-05-20T18:18+0300

2024-05-20T18:40+0300

нато

молдавия

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КИШИНЕВ, 20 мая - ПРАЙМ. Штабные учения НАТО Regex 2024 начались в Молдавии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны."Сегодня стартовал третий семинар в рамках регионального штабного учения Regex 2024… Учения организованы при поддержке Командования объединенных сил НАТО в Неаполе (Италия) и направлены на подготовку военных по западным стандартам планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня оперативной совместимости сил в многонациональной среде", - сказано в публикации.Отмечается, что первый семинар проходил с 16 февраля по 1 марта, второй - 22-26 апреля. Третий семинар будет идти до 24 мая.Учения Regex направлены на подготовку военных в соответствии с западными стандартами.Молдавия не является членом НАТО. В соответствии с конституцией, страна должна сохранять нейтралитет. Однако в 1992 году Кишинев присоединился к Совету евроатлантического сотрудничества (с 1997-го Совет евроатлантического партнерства).

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нато, молдавия