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"Тинькофф" предупредил о новой схеме мошенников от имени Соцфонда - 20.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240520/moshenniki-848321262.html
"Тинькофф" предупредил о новой схеме мошенников от имени Соцфонда
"Тинькофф" предупредил о новой схеме мошенников от имени Соцфонда - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" предупредил о новой схеме мошенников от имени Соцфонда
"Тинькофф Защита" обнаружила новую схему мошенников, представляющихся сотрудниками Социального фонда России и выманивающих коды от входа в мобильный банк или... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:02+0300
2024-05-20T11:02+0300
экономика
россия
тинькофф
мошенники
новости
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф Защита" обнаружила новую схему мошенников, представляющихся сотрудниками Социального фонда России и выманивающих коды от входа в мобильный банк или профиль на "Госуслугах", сообщили в "Тинькофф". Схема злоумышленников состоит в том, что, звоня от имени сотрудников Соцфонда РФ, они просят потенциальную жертву подтвердить заявку на смену счета для зачисления пенсии. В случае если человек ответит, что ничего не менял, его будут уверять, что был взломан его личный кабинет. Затем пенсионеру предлагают посетить ближайший офис Соцфонда, чтобы разобраться в ситуации, отменить операцию и защитить аккаунт. После этого обращают его внимание на проблему с очередью, которая "расписана на месяц вперед", поэтому на время разбирательства все пенсионные отчисления заморозят и обналичить деньги не получится. "Если пенсионер попросит решить вопрос как можно скорее, в виде исключения для него согласятся отложить электронный талон "на завтра". Для этого достаточно назвать цифры из смс, которое якобы сейчас пришлет система Социального фонда", - рассказали в "Тинькофф". На самом деле, как указывается в материалах "Тинькофф", это код от входа в мобильный банк или профиль на "Госуслугах", к которым в эту минуту мошенники пытаются получить доступ. "Если жертва назовет цифры, может потерять личные данные или деньги", - подчеркнули в "Тинькофф".
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россия, тинькофф, мошенники, новости
Экономика, РОССИЯ, Тинькофф, МОШЕННИКИ, Новости
11:02 20.05.2024
 
"Тинькофф" предупредил о новой схеме мошенников от имени Соцфонда

"Тинькофф" предупредил о новой схеме мошенников от имени Соцфонда в отношении пенсионеров

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Тинькофф Банка
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф Защита" обнаружила новую схему мошенников, представляющихся сотрудниками Социального фонда России и выманивающих коды от входа в мобильный банк или профиль на "Госуслугах", сообщили в "Тинькофф".
Схема злоумышленников состоит в том, что, звоня от имени сотрудников Соцфонда РФ, они просят потенциальную жертву подтвердить заявку на смену счета для зачисления пенсии. В случае если человек ответит, что ничего не менял, его будут уверять, что был взломан его личный кабинет.
Затем пенсионеру предлагают посетить ближайший офис Соцфонда, чтобы разобраться в ситуации, отменить операцию и защитить аккаунт. После этого обращают его внимание на проблему с очередью, которая "расписана на месяц вперед", поэтому на время разбирательства все пенсионные отчисления заморозят и обналичить деньги не получится.
"Если пенсионер попросит решить вопрос как можно скорее, в виде исключения для него согласятся отложить электронный талон "на завтра". Для этого достаточно назвать цифры из смс, которое якобы сейчас пришлет система Социального фонда", - рассказали в "Тинькофф".
На самом деле, как указывается в материалах "Тинькофф", это код от входа в мобильный банк или профиль на "Госуслугах", к которым в эту минуту мошенники пытаются получить доступ.
"Если жертва назовет цифры, может потерять личные данные или деньги", - подчеркнули в "Тинькофф".
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта
10 мая, 07:25
 
ЭкономикаРОССИЯТинькоффМОШЕННИКИНовости
 
 
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