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Компании Маска разрешили вживить чип в мозг еще одного человека, пишут СМИ

Компании Маска разрешили вживить чип в мозг еще одного человека, пишут СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ

Компании Маска разрешили вживить чип в мозг еще одного человека, пишут СМИ

Минздрав США предоставил принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску фирме по производству чипов для мозга Neuralink разрешение вживить имплант Telepathy | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:34+0300

2024-05-20T16:34+0300

2024-05-20T16:48+0300

илон маск

технологии

neuralink

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минздрав США предоставил принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску фирме по производству чипов для мозга Neuralink разрешение вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. "Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США дало зеленый свет (компании) Илона Маска Neuralink на имплантацию ее чипа для мозга второму человеку, приняв предложенные компанией исправления проблемы, которая возникала у первого участника текста", — сказано в материале издания со ссылкой на документ. Отмечается, что для исправления проблемы с отходящими ультратонкими проводами, о которых ранее сообщала Neuralink, предложено внедрять часть проводов глубже в мозг. Ранее фирма заявила о том, что провода импланта отошли от мозга пациента в ходе первого испытания на людях, поэтому снизилось число электродов, способных измерять сигналы мозга. В январе Маск заявил, что первый человек получил имплант от Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства демонстрируют многообещающие результаты. Позднее Маск сообщил, что данное устройство называется Telepathy ("Телепатия") и позволяет владельцу управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли, а в первую очередь оно создано для лиц, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли". Маск также анонсировал мозговой имплант от Neuralink в виде устройства, позволяющего видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight. Ранее санинспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.

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илон маск, технологии, neuralink