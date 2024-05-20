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МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля

МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля - 20.05.2024, ПРАЙМ

МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля

Международный уголовный суд хочет добиться ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также лидера... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:52+0300

2024-05-20T14:52+0300

2024-05-20T14:52+0300

мус

израиль

хамас

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Международный уголовный суд хочет добиться ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом говорится в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана."Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина", - сказано в тексте.По словам Хана, Нетаньяху, Синвар, Галант, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены с октября прошлого года.Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

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мус, израиль, хамас, биньямин нетаньяху