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МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля - 20.05.2024, ПРАЙМ
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МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля
МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля - 20.05.2024, ПРАЙМ
МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля
Международный уголовный суд хочет добиться ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также лидера... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:52+0300
2024-05-20T14:52+0300
мус
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Международный уголовный суд хочет добиться ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом говорится в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана."Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина", - сказано в тексте.По словам Хана, Нетаньяху, Синвар, Галант, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены с октября прошлого года.Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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мус, израиль, хамас, биньямин нетаньяху
МУС, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
14:52 20.05.2024
 
МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля

МУС добивается ордеров на арест лидера ХАМАС Синвара, Нетаньяху и главы МО Израиля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Гаага.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Международный уголовный суд хочет добиться ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом говорится в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана.
"Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина", - сказано в тексте.
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Решения МУС являются для России юридически ничтожными, заявила Захарова
6 марта, 13:06
По словам Хана, Нетаньяху, Синвар, Галант, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены с октября прошлого года.
Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
 
МУСИЗРАИЛЬХАМАСБиньямин Нетаньяху
 
 
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