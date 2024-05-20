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Почему нельзя скрыться от нового повышения налогов, как в 90-е

Почему нельзя скрыться от нового повышения налогов, как в 90-е - 20.05.2024, ПРАЙМ

Почему нельзя скрыться от нового повышения налогов, как в 90-е

Профсоюзы выступили с предложением освободить граждан с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Суть инициативы заключается не в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T08:00+0300

2024-05-20T08:00+0300

2024-05-20T08:00+0300

мнения аналитиков

прогрессивная шкала ндфл

?1716181202

Профсоюзы выступили с предложением освободить граждан с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Суть инициативы заключается не в отмене НДФЛ для малообеспеченных граждан, а во введении необлагаемого налогом минимума. Например, в размере прожиточного минимума на душу трудоспособного населения. В 2024 году он составляет 16844 рубля.Необлагаемый налогом минимум может применяться ежемесячно, но лишь до тех пор, пока совокупный доход физического лица, начиная с начала года, нарастающим итогом не превысит сумму равную 16844 х 12 = 202128 рублей.Понятно, что в 2025 году, а это запланированный срок вступления в силу изменений, предусмотренных налоговой реформой, величина прожиточного минимума будет иной. Поэтому ее можно сразу скорректировать на величину прогнозируемой инфляции. И таким образом поступать ежегодно.Что касается соблазнов некоторых граждан перейти в категорию малообеспеченных или увеличить объем "серых" зарплат, то опасаться этого не стоит, по крайней мере, в массовом порядке. Ситуация с возможностями использования прогрессивной шкалы налогообложения ФНС кардинально отличается от ситуации 90-х – начала 2000-х годов.В настоящее время Федеральная налоговая служба окончательно отработала механизм применения прогрессивной шкалы ставок налога с совокупного годового дохода физлиц. Все необходимые технические и информационные возможности для этого сегодня имеются.Перевод в цифровой формат всех форм отчетности налогоплательщиков, увеличение периодичности направления сведений о выплачиваемых доходах и начисленных суммах НДФЛ в налоговые органы также усиливают контроль за прозрачностью этих операций.Для работодателя существует еще один мотивирующий механизм не распылять выплаты зарплаты по большому количеству физических лиц на уровне прожиточного минимума – это механизм регрессивной шкалы единого тарифа по страховым социальным взносам.Так, в этом году единый тариф страховых взносов составляет 30 процентов, а при достижении предельной величины выплачиваемых работнику доходов в сумме 2225000 рублей снижается практически в 2 раза до 15,1 процента.Эксперт - заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ, профессор Марина Карп.

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2024

Марина Карп https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847722855_0:61:464:525_100x100_80_0_0_a4a7f3770762ad1e4c2c6fda2b8ded78.jpg

Марина Карп https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847722855_0:61:464:525_100x100_80_0_0_a4a7f3770762ad1e4c2c6fda2b8ded78.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Марина Карп https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847722855_0:61:464:525_100x100_80_0_0_a4a7f3770762ad1e4c2c6fda2b8ded78.jpg

мнения аналитиков, прогрессивная шкала ндфл