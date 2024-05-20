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Силуанов рассказал, кто должен остаться в выигрыше от налоговых изменений

Силуанов рассказал, кто должен остаться в выигрыше от налоговых изменений - 20.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, кто должен остаться в выигрыше от налоговых изменений

Семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:20+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России, заявил министр финансов Антон Силуанов."Предложения по налогообложению в части доходов физических лиц - об этом много говорят. ... Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

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