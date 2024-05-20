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Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений

Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений - 20.05.2024, ПРАЙМ

Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений

В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали изменения в налоговое законодательство России. Министр... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:47+0300

2024-05-20T14:47+0300

2024-05-20T14:47+0300

налоги

подоходный налог

минфин

минфин рф

антон силуанов

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали изменения в налоговое законодательство России. Министр финансов Антон Силуанов обозначил ключевые направления работы.О планах обсудить с бизнесом и предпринимателями изменения в налоговой системе министр финансов заявлял в конце апреля. Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в весеннюю думскую сессию, то есть до конца июня или середины июля.Одна из задач новаций в том, чтобы создать новые стимулы для инвестирования в важнейшие отрасли экономики. Но при этом для бизнеса важно сохранить вычеты и стимулы через налоговые ставки, подчеркивал Силуанов.

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подоходный налог, минфин, минфин рф, антон силуанов