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Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений
Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений - 20.05.2024, ПРАЙМ
Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений
В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали изменения в налоговое законодательство России. Министр... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:47+0300
2024-05-20T14:47+0300
налоги
подоходный налог
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минфин рф
антон силуанов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали изменения в налоговое законодательство России. Министр финансов Антон Силуанов обозначил ключевые направления работы.О планах обсудить с бизнесом и предпринимателями изменения в налоговой системе министр финансов заявлял в конце апреля. Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в весеннюю думскую сессию, то есть до конца июня или середины июля.Одна из задач новаций в том, чтобы создать новые стимулы для инвестирования в важнейшие отрасли экономики. Но при этом для бизнеса важно сохранить вычеты и стимулы через налоговые ставки, подчеркивал Силуанов.
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подоходный налог, минфин, минфин рф, антон силуанов
Налоги, подоходный налог, Минфин, Минфин РФ, Антон Силуанов
14:47 20.05.2024
 
Министр финансов назвал принципы будущих налоговых изменений

Силуанов: предложения по шкале НДФЛ не затронут большинство граждан

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали изменения в налоговое законодательство России. Министр финансов Антон Силуанов обозначил ключевые направления работы.
  • Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. Параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены.
  • Дополнительные средства от возможного изменения НДФЛ пойдут на решение важнейших социальных проблем. И россияне "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги".
  • Выиграть от будущих изменений должны семьи с детьми - то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке
  • Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую".
  • Налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий.
О планах обсудить с бизнесом и предпринимателями изменения в налоговой системе министр финансов заявлял в конце апреля. Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в весеннюю думскую сессию, то есть до конца июня или середины июля.
Одна из задач новаций в том, чтобы создать новые стимулы для инвестирования в важнейшие отрасли экономики. Но при этом для бизнеса важно сохранить вычеты и стимулы через налоговые ставки, подчеркивал Силуанов.
 
Налогиподоходный налогМинфинМинфин РФАнтон Силуанов
 
 
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