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Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ

Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ - 20.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ

Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:21+0300

2024-05-20T14:21+0300

2024-05-20T14:36+0300

налоги

антон силуанов

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны, при этом параметры еще прорабатываются, заявил министр финансов Антон Силуанов."Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.Силуанов подчеркнул, что россияне в случае изменения ставок НДФЛ "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги". "Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл