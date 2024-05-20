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Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ
Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ - 20.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ
Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:21+0300
2024-05-20T14:21+0300
2024-05-20T14:36+0300
налоги
антон силуанов
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны, при этом параметры еще прорабатываются, заявил министр финансов Антон Силуанов."Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.Силуанов подчеркнул, что россияне в случае изменения ставок НДФЛ "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги". "Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", - заключил он.
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антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Антон Силуанов, прогрессивная шкала НДФЛ
Силуанов рассказал, куда направят допсредства при изменении ставок НДФЛ
Силуанов: допсредства от возможного изменения НДФЛ пойдут на решение важнейших соцпроблем
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны, при этом параметры еще прорабатываются, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.
Силуанов подчеркнул, что россияне в случае изменения ставок НДФЛ "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги". "Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", - заключил он.