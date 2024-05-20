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Силуанов сообщил, чего не должны коснуться налоговые изменения
Силуанов сообщил, чего не должны коснуться налоговые изменения - 20.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов сообщил, чего не должны коснуться налоговые изменения
Налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия, также они не должны затронуть 95%... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:22+0300
2024-05-20T14:22+0300
2024-05-20T14:54+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия, также они не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил министр финансов Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ."Налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности - для него оговоренные условия сохраняются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы."Необходимость создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним - тоже наша с вами задача тех налоговых предложений, которые мы с вами обсуждаем. Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса - 95% таких предпринимателей, а с другой, - компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, знаем, что такие есть и создаются, - платили справедливые налоги", - отметил он.
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бизнес, инвестиции
Силуанов сообщил, чего не должны коснуться налоговые изменения
Силуанов: налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиций
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия, также они не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил министр финансов Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
"Налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности - для него оговоренные условия сохраняются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.
"Необходимость создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним - тоже наша с вами задача тех налоговых предложений, которые мы с вами обсуждаем. Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса - 95% таких предпринимателей, а с другой, - компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, знаем, что такие есть и создаются, - платили справедливые налоги", - отметил он.
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