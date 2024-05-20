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В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов - 20.05.2024, ПРАЙМ
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В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов - 20.05.2024, ПРАЙМ
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов
Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:02+0300
2024-05-20T15:14+0300
бизнес
обсуждение
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений."Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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бизнес, обсуждение
Бизнес, обсуждение
15:02 20.05.2024 (обновлено: 15:14 20.05.2024)
 
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов

АЕБ заявила о желании продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.
"Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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