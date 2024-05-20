https://1prime.ru/20240520/nalogi-848333075.html
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов - 20.05.2024, ПРАЙМ
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов
Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:02+0300
2024-05-20T15:02+0300
2024-05-20T15:14+0300
бизнес
обсуждение
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений."Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
https://1prime.ru/20231103/842170014.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, обсуждение
В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов
АЕБ заявила о желании продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.
"Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
АЕБ сохранил прогноз по росту рынка новых легковушек в России