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В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов

В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов - 20.05.2024, ПРАЙМ

В АЕБ заявили, что хотят продолжать участвовать в обсуждении налогов

Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:02+0300

2024-05-20T15:02+0300

2024-05-20T15:14+0300

бизнес

обсуждение

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений."Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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бизнес, обсуждение