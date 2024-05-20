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Раскрыто, кто проиграет от новой налоговой системы
Раскрыто, кто проиграет от новой налоговой системы - 20.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто проиграет от новой налоговой системы
Предприниматели, честно ведущие свои дела, должны почувствовать пользу от изменений в налоговой системе, проиграть же должен тот бизнес, что прибыль получает в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:45+0300
2024-05-20T16:45+0300
2024-05-20T16:45+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Предприниматели, честно ведущие свои дела, должны почувствовать пользу от изменений в налоговой системе, проиграть же должен тот бизнес, что прибыль получает в России, а затем уводит ее из страны в офшоры, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин."Новые изменения в налоговой системе должны помочь тем, кто честно развивает свой бизнес, вкладывается в развитие новых технологий, вкладывается в повышении зарплат своих сотрудников, вкладывается в свои территории, где он живет и работает, вкладывается в социально значимые проекты", - сказал он в ходе заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам ГД.Именно эта категория предпринимателей, кто честно платит налоги, добавил глава ТПП РФ, должна почувствовать, что им новая налоговая система старается создать условия для развития.Те же, кто, по его словам, "ищет лазейки, нарушает здоровую конкуренцию, не платит налоги, создавая себе искусственно конкурентные преимущества", должны проиграть от новой налоговой системы."Проиграть как раз должны такие компании, которые к этому стремятся, ну и те, кто прибыль формирует здесь, а потом ее уводит в офшоры зарубежные", - заметил Катырин."Думаю, что для них изменения в налоговой системе должны стать стопором в этом направлении", - заключил он.
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рспп, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, РСПП, прогрессивная шкала НДФЛ
Раскрыто, кто проиграет от новой налоговой системы
Катырин: проиграть от новой налоговой системы должны те, кто уводит прибыль из РФ
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Предприниматели, честно ведущие свои дела, должны почувствовать пользу от изменений в налоговой системе, проиграть же должен тот бизнес, что прибыль получает в России, а затем уводит ее из страны в офшоры, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Новые изменения в налоговой системе должны помочь тем, кто честно развивает свой бизнес, вкладывается в развитие новых технологий, вкладывается в повышении зарплат своих сотрудников, вкладывается в свои территории, где он живет и работает, вкладывается в социально значимые проекты", - сказал он в ходе заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам ГД.
Именно эта категория предпринимателей, кто честно платит налоги, добавил глава ТПП РФ, должна почувствовать, что им новая налоговая система старается создать условия для развития.
Те же, кто, по его словам, "ищет лазейки, нарушает здоровую конкуренцию, не платит налоги, создавая себе искусственно конкурентные преимущества", должны проиграть от новой налоговой системы.
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"Проиграть как раз должны такие компании, которые к этому стремятся, ну и те, кто прибыль формирует здесь, а потом ее уводит в офшоры зарубежные", - заметил Катырин.
"Думаю, что для них изменения в налоговой системе должны стать стопором в этом направлении", - заключил он.