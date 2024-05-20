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В Израиле назвали действия МУС "кровавым наветом" на еврейское государство

В Израиле назвали действия МУС "кровавым наветом" на еврейское государство - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Израиле назвали действия МУС "кровавым наветом" на еврейское государство

Международный уголовный суд (МУС) перешел красную черту, призвав выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны страны Йоава... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:40+0300

2024-05-20T17:40+0300

2024-05-20T17:55+0300

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) перешел красную черту, призвав выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны страны Йоава Галанта наряду с главарями палестинского радикального движения ХАМАС, заявил советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, прокурор МУС Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке. "Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", — сказал Гендельман. Ранее в понедельник Хан подал заявления на получение ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и Синвара. В Израиле политики и министры с разных сторон политического спектра выразили возмущение в связи с решением МУС. Международный уголовный суд был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу. Большая часть населения Земли не признает юрисдикцию МУС.

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