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Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов
Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:23+0300
2024-05-20T14:23+0300
2024-05-20T14:33+0300
налоги
антон силуанов
единая россия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.Как подчеркнул Силуанов, параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены."Уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках (донастройки - ред.) налоговой системы предложения о прогрессии, о прогрессии часто говорят здесь, в этих стенах, не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы", - сказал Силуанов.
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антон силуанов, единая россия, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Антон Силуанов, Единая Россия, прогрессивная шкала НДФЛ
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет россиян с высокоми доходами
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
Как подчеркнул Силуанов, параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены.
"Уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках (донастройки - ред.) налоговой системы предложения о прогрессии, о прогрессии часто говорят здесь, в этих стенах, не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы", - сказал Силуанов.