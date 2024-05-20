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Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов

Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов - 20.05.2024, ПРАЙМ

Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов

Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:23+0300

2024-05-20T14:23+0300

2024-05-20T14:33+0300

налоги

антон силуанов

единая россия

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.Как подчеркнул Силуанов, параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены."Уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках (донастройки - ред.) налоговой системы предложения о прогрессии, о прогрессии часто говорят здесь, в этих стенах, не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы", - сказал Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, единая россия, прогрессивная шкала ндфл