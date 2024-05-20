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Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов
Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:23+0300
2024-05-20T14:33+0300
налоги
антон силуанов
единая россия
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.Как подчеркнул Силуанов, параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены."Уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках (донастройки - ред.) налоговой системы предложения о прогрессии, о прогрессии часто говорят здесь, в этих стенах, не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы", - сказал Силуанов.
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антон силуанов, единая россия, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Антон Силуанов, Единая Россия, прогрессивная шкала НДФЛ
14:23 20.05.2024 (обновлено: 14:33 20.05.2024)
 
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет россиян с высокоми доходами

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
Как подчеркнул Силуанов, параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены.
"Уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках (донастройки - ред.) налоговой системы предложения о прогрессии, о прогрессии часто говорят здесь, в этих стенах, не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы", - сказал Силуанов.
 
НалогиАнтон СилуановЕдиная Россияпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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