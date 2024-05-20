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Москалькова назвала плюсы прогрессивной шкалы НДФЛ

Москалькова назвала плюсы прогрессивной шкалы НДФЛ - 20.05.2024, ПРАЙМ

Москалькова назвала плюсы прогрессивной шкалы НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ позволит создать еще один механизм социальной поддержки населения, эта идея заслуживает самого серьезного внимания, заявила... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:26+0300

2024-05-20T18:26+0300

2024-05-20T18:26+0300

налоги

татьяна москалькова

соцподдержка

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала НДФЛ позволит создать еще один механизм социальной поддержки населения, эта идея заслуживает самого серьезного внимания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня на различных площадках развернулось активное обсуждение предложений о совершенствовании прогрессивной шкалы налогообложения. Идея с позиций справедливости заслуживает самого серьезного внимания. Представляется, что прогрессивная шкала НДФЛ позволит создать еще один механизм социальной поддержки населения", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.Она особо подчеркнула, что решение такого важного вопроса требует дифференцированного подхода, именно поэтому необходима тщательная проработка всех нюансов, чтобы не пострадали многодетные семьи, семьи участников СВО и другие категории населения.Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.

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татьяна москалькова, соцподдержка, прогрессивная шкала ндфл