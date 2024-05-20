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"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
Тренировочные базы НАТО на Украине могут стать целью российских военных ударов. Об этом в беседе с телеканалом ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:10+0300
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Тренировочные базы НАТО на Украине могут стать целью российских военных ударов. Об этом в беседе с телеканалом ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд."Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина", — отметила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНуланд заметила, что тренировочные базы станут причиной эскалации конфликта и напрямую втянут альянс в войну. Она также отметила, что украинцам стало сложно покидать свою страну для прохождения военной подготовки за ее пределами.Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на июльском саммите НАТО может быть принята декларация, которая предусматривает отказ от прямого вмешательства в этот конфликт.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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Политика, РОССИЯ, США, НАТО, Новости
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
Нуланд: тренировочные базы НАТО на Украине будут мишенью для российских военных
ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ.
Тренировочные базы НАТО на Украине могут стать целью российских военных ударов. Об этом в беседе с телеканалом ABC News заявила
бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина", — отметила она.
Нуланд заметила, что тренировочные базы станут причиной эскалации конфликта и напрямую втянут альянс в войну. Она также отметила, что украинцам стало сложно покидать свою страну для прохождения военной подготовки за ее пределами.
Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на июльском саммите НАТО может быть принята декларация, которая предусматривает отказ от прямого вмешательства в этот конфликт.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд