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"Алроса" готовит выпуск замещающих облигаций на 500 миллионов долларов
"Алроса" готовит выпуск замещающих облигаций на 500 миллионов долларов - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Алроса" готовит выпуск замещающих облигаций на 500 миллионов долларов
Наблюдательный совет "Алросы" принял решение разместить замещающие облигации объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:53+0300
2024-05-20T17:53+0300
2024-05-20T17:53+0300
экономика
замещающие облигации
алроса
выпуск облигаций
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" принял решение разместить замещающие облигации объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Компания готовит выпуск российских облигаций серии ЗО27-Д для замещения своих еврооблигаций с погашением в июне 2027 года. Выпуск включает 500 тысяч облигаций номиналом тысяча долларов. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами для приобретения евробондов.
https://1prime.ru/20240513/avtodor-848105851.html
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замещающие облигации, алроса, выпуск облигаций
Экономика, замещающие облигации, Алроса, выпуск облигаций
"Алроса" готовит выпуск замещающих облигаций на 500 миллионов долларов
"Алроса" готовит замещающие облигации на $500 млн с погашением в 2027 году
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" принял решение разместить замещающие облигации объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Компания готовит выпуск российских облигаций серии ЗО27-Д для замещения своих еврооблигаций с погашением в июне 2027 года. Выпуск включает 500 тысяч облигаций номиналом тысяча долларов.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами для приобретения евробондов.
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