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ЦБ запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги
ЦБ запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги - 20.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги
Банк России в понедельник, 20 мая, запустил акцию "Монетная неделя", в рамках которой до 2 июня можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:06+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 20 мая, запустил акцию "Монетная неделя", в рамках которой до 2 июня можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет, сообщает регулятор. "Акция "Монетная неделя" стартует 20 мая. До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет", - говорится в сообщении. Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков. Подробная информация об условиях и адресах банков-участников - на сайте монетнаянеделя.рф. Впервые подобная всероссийская акция прошла в 2023 году. В результате было собрано более 20 миллионов монет почти на 83 миллиона рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.
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купюры, наличные деньги в обращении
Экономика, купюры, наличные деньги в обращении
ЦБ запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги
ЦБ запустил с 20 мая акцию по обмену мелочи на бумажные деньги
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 20 мая, запустил акцию "Монетная неделя", в рамках которой до 2 июня можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет, сообщает регулятор.
"Акция "Монетная неделя" стартует 20 мая. До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет", - говорится в сообщении.
Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков. Подробная информация об условиях и адресах банков-участников - на сайте монетнаянеделя.рф.
Впервые подобная всероссийская акция прошла в 2023 году. В результате было собрано более 20 миллионов монет почти на 83 миллиона рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.
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