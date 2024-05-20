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Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями
Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями - 20.05.2024, ПРАЙМ
Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями
Западные союзники сильно медлят при отправке траншей военной помощи Киеву, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T23:53+0300
2024-05-20T23:53+0300
вооружения
владимир зеленский
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Западные союзники сильно медлят при отправке траншей военной помощи Киеву, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters."Каждое решение, которое принимаем сначала мы, а потом все остальные вместе, опаздывает примерно на год", — отметил он.Украинский лидер сообщил, что поставки комплексов ЗРК Patriot являются "одним большим шагом вперед, но сначала два назад".Кроме этого, Зеленский призвал Запад как можно скорее воспользоваться истребителями других членов НАТО, так как украинская армия испытывает сильный нехваток воздушной техники, который не позволяет отражать атаки ВС России.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
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владимир зеленский, запад, военная помощь украине
Вооружения, Владимир Зеленский, ЗАПАД, военная помощь Украине
23:53 20.05.2024
 
Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями

Зеленский пожаловался, что помощь Запада Украине опаздывает на год

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Западные союзники сильно медлят при отправке траншей военной помощи Киеву, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.
"Каждое решение, которое принимаем сначала мы, а потом все остальные вместе, опаздывает примерно на год", — отметил он.
Украинский лидер сообщил, что поставки комплексов ЗРК Patriot являются "одним большим шагом вперед, но сначала два назад".
Кроме этого, Зеленский призвал Запад как можно скорее воспользоваться истребителями других членов НАТО, так как украинская армия испытывает сильный нехваток воздушной техники, который не позволяет отражать атаки ВС России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 17:15
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.
Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
 
ВооруженияВладимир ЗеленскийЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
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