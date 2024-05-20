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В Оренбуржье почти все подтопленные дома освободились от воды

В Оренбуржье почти все подтопленные дома освободились от воды - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Оренбуржье почти все подтопленные дома освободились от воды

Почти все подтопленные дома в Оренбуржье освободились от воды. Об этом местные власти сообщили в своем Telegram-канале. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:29+0300

2024-05-20T13:29+0300

2024-05-20T13:29+0300

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УФА, 20 мая - ПРАЙМ. Почти все подтопленные дома в Оренбуржье освободились от воды. Об этом местные власти сообщили в своем Telegram-канале."В Оренбуржье 99% подтопленных домов освободились от воды. По данным на 20 мая, на территории 37 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 30 441 жилого дома и с 52 038 приусадебных участков", — говорится в сообщении.Отмечается, что до сих пор ведутся работы по восстановлению и ликвидации последствий паводка. К устранению последствий привлечены профиильные ведомства.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

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россия, паводок, новости