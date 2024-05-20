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Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта

Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта - 20.05.2024, ПРАЙМ

Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта

Западные страны не обладают вооружением, которое помогло бы украинской армии повернуть ход конфликта в свою сторону, заявил постоянный представитель России при... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:13+0300

2024-05-20T18:13+0300

2024-05-20T18:42+0300

вооружения

запад

танк leopard

танки abrams

ракеты atacms

f-16

василий небензя

вс россии

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ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Западные страны не обладают вооружением, которое помогло бы украинской армии повернуть ход конфликта в свою сторону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.В понедельник,20 мая, проходит заседание Совета безопасности организации."Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя. Он добавил, что ранее восхваляемые дальнобойные ракеты ATACMS сегодня десятками уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны. Кроме этого, российкие ВС выводят из строя танки Leopard и Abrams. Небензя полагает, что "такая же участь постигнет" истребители F-16.

https://1prime.ru/20240520/izmeneniya-848328108.html

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запад, танк leopard, танки abrams, ракеты atacms, f-16, василий небензя, вс россии