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Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта
Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта - 20.05.2024, ПРАЙМ
Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта
Западные страны не обладают вооружением, которое помогло бы украинской армии повернуть ход конфликта в свою сторону, заявил постоянный представитель России при... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T18:13+0300
2024-05-20T18:42+0300
вооружения
запад
танк leopard
танки abrams
ракеты atacms
f-16
василий небензя
вс россии
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ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Западные страны не обладают вооружением, которое помогло бы украинской армии повернуть ход конфликта в свою сторону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.В понедельник,20 мая, проходит заседание Совета безопасности организации."Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя. Он добавил, что ранее восхваляемые дальнобойные ракеты ATACMS сегодня десятками уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны. Кроме этого, российкие ВС выводят из строя танки Leopard и Abrams. Небензя полагает, что "такая же участь постигнет" истребители F-16.
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запад, танк leopard, танки abrams, ракеты atacms, f-16, василий небензя, вс россии
Вооружения, ЗАПАД, танк Leopard, танки Abrams, ракеты ATACMS, F-16, Василий Небензя, ВС России
18:13 20.05.2024 (обновлено: 18:42 20.05.2024)
 
Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта

Небензя: у Запада нет оружия, которое бы переломило негативную тенденцию для ВСУ

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Брайан Смит
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ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Западные страны не обладают вооружением, которое помогло бы украинской армии повернуть ход конфликта в свою сторону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
В понедельник,20 мая, проходит заседание Совета безопасности организации.
"Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя.
Он добавил, что ранее восхваляемые дальнобойные ракеты ATACMS сегодня десятками уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны. Кроме этого, российкие ВС выводят из строя танки Leopard и Abrams. Небензя полагает, что "такая же участь постигнет" истребители F-16.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
13:40
 
ВооруженияЗАПАДтанк Leopardтанки Abramsракеты ATACMSF-16Василий НебензяВС России
 
 
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