https://1prime.ru/20240520/otverzhenie-848346336.html

США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль

США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль - 20.05.2024, ПРАЙМ

США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль

Соединенные Штаты не согласны с решением прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана сравнить палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщил... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T21:11+0300

2024-05-20T21:11+0300

2024-05-20T21:11+0300

решение мус

сша

израиль

хамас

палестино-израильский конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не согласны с решением прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана сравнить палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.20 мая главный прокурор Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Нетаньяху, министр обороны Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления, которые были совершены с октября 2023 года."Мы отвергаем решение прокурора уравнять Израиль и ХАМАС. Это позорно. ХАМАС – жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев. Более того, задолго до нынешнего конфликта США ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе", — указывается в заявлении.Блинкен добавил, что решение прокурора МУС не поможет завершить конфликт между враждующими сторонами и вернуть пленных домой.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг и назвал проявлением "нового антисемитизма" решение прокурора МУС.По мнению Нетаньяху, данное решение направлено против всего Еврейского государства.Премьер-министр Израиля напомнил, что никакое решение международного форума не помешает Израилю защищать себя и победить ХАМАС в секторе Газа.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

https://1prime.ru/20240405/izrail-847104667.html

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

решение мус, сша, израиль, хамас, палестино-израильский конфликт