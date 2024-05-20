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США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль - 20.05.2024, ПРАЙМ
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США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль - 20.05.2024, ПРАЙМ
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль
Соединенные Штаты не согласны с решением прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана сравнить палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщил... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T21:11+0300
2024-05-20T21:11+0300
решение мус
сша
израиль
хамас
палестино-израильский конфликт
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не согласны с решением прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана сравнить палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.20 мая главный прокурор Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Нетаньяху, министр обороны Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления, которые были совершены с октября 2023 года."Мы отвергаем решение прокурора уравнять Израиль и ХАМАС. Это позорно. ХАМАС – жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев. Более того, задолго до нынешнего конфликта США ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе", — указывается в заявлении.Блинкен добавил, что решение прокурора МУС не поможет завершить конфликт между враждующими сторонами и вернуть пленных домой.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг и назвал проявлением "нового антисемитизма" решение прокурора МУС.По мнению Нетаньяху, данное решение направлено против всего Еврейского государства.Премьер-министр Израиля напомнил, что никакое решение международного форума не помешает Израилю защищать себя и победить ХАМАС в секторе Газа.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
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решение мус, сша, израиль, хамас, палестино-израильский конфликт
решение МУС, США, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, палестино-израильский конфликт
21:11 20.05.2024
 
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль

Блинкен: США отвергают решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не согласны с решением прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана сравнить палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
20 мая главный прокурор Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Нетаньяху, министр обороны Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления, которые были совершены с октября 2023 года.
"Мы отвергаем решение прокурора уравнять Израиль и ХАМАС. Это позорно. ХАМАС – жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев. Более того, задолго до нынешнего конфликта США ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе", — указывается в заявлении.
Блинкен добавил, что решение прокурора МУС не поможет завершить конфликт между враждующими сторонами и вернуть пленных домой.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
В ходе разговора с Нетаньяху Байден прибег к шантажу, пишет NYT
5 апреля, 11:07
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг и назвал проявлением "нового антисемитизма" решение прокурора МУС.
По мнению Нетаньяху, данное решение направлено против всего Еврейского государства.
Премьер-министр Израиля напомнил, что никакое решение международного форума не помешает Израилю защищать себя и победить ХАМАС в секторе Газа.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
 
решение МУССШАИЗРАИЛЬХАМАСпалестино-израильский конфликт
 
 
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