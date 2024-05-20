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Папа Римский назвал попытки Техаса ограничить приток мигрантов безумием

Папа Римский назвал попытки Техаса ограничить приток мигрантов безумием - 20.05.2024, ПРАЙМ

Папа Римский назвал попытки Техаса ограничить приток мигрантов безумием

Попытки штата Техас, который находится у границы США с Мексикой, ограничить приток мигрантов являются полнейшим безумием, заявил в интервью телеканалу CBS папа... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:53+0300

2024-05-20T12:53+0300

2024-05-20T12:53+0300

политика

сша

папа римский франциск

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Попытки штата Техас, который находится у границы США с Мексикой, ограничить приток мигрантов являются полнейшим безумием, заявил в интервью телеканалу CBS папа Римский Франциск."Это безумие. Полнейшее безумие. Закрыть границу и оставить их там — это безумие. Мигрант должен быть принят", — прокомментировал он попытки Техаса закрыть Католическую благотворительную организацию на границе с Мексикой, которая оказывает гумпомощь нелегальным мигрантам. Папа Франциск добавил, что власти должны решать, как поступать, после принятия мигранта. Возможно придется отправить его обратно, но "каждый случай должен быть рассмотрен гуманно", добавил он. В США в последние месяцы фиксируется рекордный рост нелегальной миграции. В декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы. Это стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.Он был избран папой Римским 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме. Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Кроме того, это первый не европеец и иезуит на Апостольском престоле.

https://1prime.ru/20240515/ssha-848218098.html

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сша, папа римский франциск