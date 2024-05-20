https://1prime.ru/20240520/pensiya-848324244.html
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам - 20.05.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам
Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:58+0300
2024-05-20T11:58+0300
2024-05-20T11:58+0300
россия
госдума
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы."Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке.Инициатива была предложена депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и сенатором Совета Федерации Еленой Афанасьевой.В настоящее время пенсионный возраст для женщин, родивших трех или четырех детей и воспитавших их до достижения ими восьми лет, составляет 56 и 57 лет соответственно. Женщины, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию досрочно в возрасте 50 лет.
https://1prime.ru/20240517/mintrud-848291430.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, новости
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для мам трех или четырех детей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы.
"Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке.
Инициатива была предложена депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и сенатором Совета Федерации Еленой Афанасьевой.
В настоящее время пенсионный возраст для женщин, родивших трех или четырех детей и воспитавших их до достижения ими восьми лет, составляет 56 и 57 лет соответственно. Женщины, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию досрочно в возрасте 50 лет.
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии