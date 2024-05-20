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В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам

В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам - 20.05.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам

Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:58+0300

2024-05-20T11:58+0300

2024-05-20T11:58+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы."Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке.Инициатива была предложена депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и сенатором Совета Федерации Еленой Афанасьевой.В настоящее время пенсионный возраст для женщин, родивших трех или четырех детей и воспитавших их до достижения ими восьми лет, составляет 56 и 57 лет соответственно. Женщины, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию досрочно в возрасте 50 лет.

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