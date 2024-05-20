Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240520/pensiya-848324244.html
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам - 20.05.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам
Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:58+0300
2024-05-20T11:58+0300
россия
госдума
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы."Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке.Инициатива была предложена депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и сенатором Совета Федерации Еленой Афанасьевой.В настоящее время пенсионный возраст для женщин, родивших трех или четырех детей и воспитавших их до достижения ими восьми лет, составляет 56 и 57 лет соответственно. Женщины, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию досрочно в возрасте 50 лет.
https://1prime.ru/20240517/mintrud-848291430.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, новости
РОССИЯ, Госдума, Новости
11:58 20.05.2024
 
В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам

В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для мам трех или четырех детей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы внесли на расмотрение законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных мам. Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы.
"Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке.
Инициатива была предложена депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и сенатором Совета Федерации Еленой Афанасьевой.
В настоящее время пенсионный возраст для женщин, родивших трех или четырех детей и воспитавших их до достижения ими восьми лет, составляет 56 и 57 лет соответственно. Женщины, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию досрочно в возрасте 50 лет.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии
17 мая, 20:09
 
РОССИЯГосдумаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала