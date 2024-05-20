https://1prime.ru/20240520/pentagon-848338891.html

В Пентагоне оценили эффект от возобновления поставок оружия Украине

В Пентагоне оценили эффект от возобновления поставок оружия Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне оценили эффект от возобновления поставок оружия Украине

США путем возобновления поставок вооружений Украине удовлетворили значительную часть ее первоочередных нужд, заявил министр обороны США Ллойд Остин. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:48+0300

2024-05-20T16:48+0300

2024-05-20T16:48+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. США путем возобновления поставок вооружений Украине удовлетворили значительную часть ее первоочередных нужд, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В ходе выступления на ежемесячной встрече доноров военной помощи, он вновь повторил, что "ближайшие недели и месяцы" будут иметь решающий характер, и назвал "трудным и опасным" сражение, которое развернулось в окрестностях города Харьков. "Мы уже передали многое из того, что входило в перечень приоритетных потребностей Украины, и гораздо больше помощи находится в пути", — сообщил он. По его словам, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров, боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые могут в том числе вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров, средствах ПВО, в том числе ракеты для систем Patriot и NASAMS, и противотанковых комплексах. Остин добавил, что поставки бронетехники важны с точки зрения восстановления боевого потенциала ВСУ. Он призвал союзников поискать средства ПВО, которые они могли бы выделить украинцам. "Борьба Украины за свободу и безопасность имеет значение для всех нас. Я более чем когда-либо преисполнен решимости обеспечить Украину всем необходимым для успеха", — заключил он. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, пентагон, поддержка украины