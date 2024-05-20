https://1prime.ru/20240520/peregovory-848334310.html
На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт
На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт - 20.05.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт
Киев понимает, что противостояние с Россией закончится тем, что обе стороны сядут за стол переговоров, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:31+0300
2024-05-20T15:31+0300
2024-05-20T15:33+0300
украина
сво
переговоры
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Киев понимает, что противостояние с Россией закончится тем, что обе стороны сядут за стол переговоров, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко."Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознает, что война закончится переговорами", — цитирует Литвинова пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook*. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240518/neytralitet-848300313.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сво, переговоры, всу
УКРАИНА, СВО, переговоры, ВСУ
На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт
Секретарь СНБО: Украина понимает, что конфликт закончится переговорами
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Киев понимает, что противостояние с Россией закончится тем, что обе стороны сядут за стол переговоров, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
"Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознает, что война закончится переговорами", — цитирует Литвинова пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook*.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская