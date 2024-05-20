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На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт

На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт - 20.05.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили, что понимают, чем кончится конфликт

Киев понимает, что противостояние с Россией закончится тем, что обе стороны сядут за стол переговоров, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:31+0300

2024-05-20T15:31+0300

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Киев понимает, что противостояние с Россией закончится тем, что обе стороны сядут за стол переговоров, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко."Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознает, что война закончится переговорами", — цитирует Литвинова пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook*. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, сво, переговоры, всу