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Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси
Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси
Сигналов от Ирана об участии российских спецслужб в расследовании гибели президента Эбрахима Раиси не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:42+0300
2024-05-20T12:42+0300
2024-05-20T12:42+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Сигналов от Ирана об участии российских спецслужб в расследовании гибели президента Эбрахима Раиси не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил Раиси и других официальных лиц. Позднее сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Пескову задали вопрос, будут ли российские спецслужбы участвовать в расследовании происшествия."Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", - ответил он.Пресс-секретарь президента России добавил, что глава государства Владимир Путин провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали в связи с крушением вертолета. По словам пескова, Россия также была готова направить вертолеты из Армении для поисков разбившегося транспортного средства.Он добавил, что у Москвы нет информации об участии представителей России в траурной церемонии.
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дмитрий песков, россия, иран, ибрахим раиси
Происшествия, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ИРАН, Ибрахим Раиси
Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси
Песков об участии спецслужб РФ в расследовании гибели Раиси: сигналов от Ирана не было
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Сигналов от Ирана об участии российских спецслужб в расследовании гибели президента Эбрахима Раиси не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил Раиси и других официальных лиц. Позднее сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Пескову задали вопрос, будут ли российские спецслужбы участвовать в расследовании происшествия.
Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая
"Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", - ответил он.
Пресс-секретарь президента России добавил, что глава государства Владимир Путин провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали в связи с крушением вертолета. По словам пескова, Россия также была готова направить вертолеты из Армении для поисков разбившегося транспортного средства.
Он добавил, что у Москвы нет информации об участии представителей России в траурной церемонии.