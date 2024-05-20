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Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси

Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ

Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси

Сигналов от Ирана об участии российских спецслужб в расследовании гибели президента Эбрахима Раиси не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:42+0300

2024-05-20T12:42+0300

2024-05-20T12:42+0300

происшествия

дмитрий песков

россия

иран

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Сигналов от Ирана об участии российских спецслужб в расследовании гибели президента Эбрахима Раиси не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил Раиси и других официальных лиц. Позднее сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Пескову задали вопрос, будут ли российские спецслужбы участвовать в расследовании происшествия."Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", - ответил он.Пресс-секретарь президента России добавил, что глава государства Владимир Путин провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали в связи с крушением вертолета. По словам пескова, Россия также была готова направить вертолеты из Армении для поисков разбившегося транспортного средства.Он добавил, что у Москвы нет информации об участии представителей России в траурной церемонии.

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дмитрий песков, россия, иран, ибрахим раиси